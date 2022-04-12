Тренер «Бенфики» Вериссимо: «Если забьём первыми, то можем поменять ход игры»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Нелсон Вериссимо поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Наставник не теряет надежды, что его команде удастся переломить ход противостояния.

«Мы подойдём к этому матчу с амбициями и верой в то, что будем делать на поле. Мы знаем, что нам предстоит отыграть дефицит в 2 мяча. Если мы забьём первыми, то можем поменять ход игры», – заявил Верриссимо на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что первый матч между «Бенфикой» и «Ливерпулем» закончился выездной победой «скаузеров» со счётом 3:1. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с «Вильярреалом» или «Баварией».