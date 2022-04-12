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Тренер «Бенфики» Вериссимо: «Если забьём первыми, то можем поменять ход игры»

12 Апреля 2022 • 19:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Бенфика
1.27 5.90 10.00
13.04 22:00
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Нелсон Вериссимо поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Наставник не теряет надежды, что его команде удастся переломить ход противостояния.
 
«Мы подойдём к этому матчу с амбициями и верой в то, что будем делать на поле. Мы знаем, что нам предстоит отыграть дефицит в 2 мяча. Если мы забьём первыми, то можем поменять ход игры», – заявил Верриссимо на пресс-конференции перед игрой.
 
Напомним, что первый матч между «Бенфикой» и «Ливерпулем» закончился выездной победой «скаузеров» со счётом 3:1. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с «Вильярреалом» или «Баварией».
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Нельсон Вериссимо
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ЛИВЕРПУЛЬ БЕНФИКА
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12.04  22:00 Реал Мадрид ... Челси 2.34 3.45 3.10
12.04  22:00 Бавария ... Вильярреал 1.32 5.80 9.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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