Гримальдо: «Бенфика» провела хороший сезон в Лиге чемпионов

Испанский защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо в разговоре с журналистами оценил выступление лиссабонской команды в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Гримальдо сказал, что в матчах с «Ливерпулем» футболисты «Бенфики» оставили все силы и боролись до конца. Испанский игрок отметил, что в целом, несмотря на вылет из четвертьфинала, лиссабонская команда провела очень хороший сезон в Лиге чемпионов.

Напомним, что по сумме двух матчей «Бенфика» уступила «Ливерпулю» и закончила своё выступление в самом престижном клубном турнире Европы.