Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гримальдо: «Бенфика» провела хороший сезон в Лиге чемпионов

14 Апреля 2022 • 09:30 Комментировать
Ливерпуль
3:3
Бенфика
окончен

Испанский защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо в разговоре с журналистами оценил выступление лиссабонской команды в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Гримальдо сказал, что в матчах с «Ливерпулем» футболисты «Бенфики» оставили все силы и боролись до конца. Испанский игрок отметил, что в целом, несмотря на вылет из четвертьфинала, лиссабонская команда провела очень хороший сезон в Лиге чемпионов.

Напомним, что по сумме двух матчей «Бенфика» уступила «Ливерпулю» и закончила своё выступление в самом престижном клубном турнире Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Лига Чемпионов Алехандро Гримальдо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
10:10 · Лига чемпионов
Коке: Игроки «Манчестер Сити» тянули время и это доводило нас до безумия
09:54 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Реал» для меня – фаворит Лиги чемпионов»
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил лишь один гол на выезде в последних 8 матчах
09:42 · Лига чемпионов
Форвард «Бенфики» Рамуш: Мы все разочарованы
09:30 · Лига чемпионов
Гримальдо: «Бенфика» провела хороший сезон в Лиге чемпионов
09:20 · Лига чемпионов
«Атлетико» дома не выигрывает в Лиге чемпионов в 8 матчах кряду
09:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»
09:15 · Лига чемпионов
Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
09:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит»
08:55 · Испания. Ла Лига
Триппьер: «Симеоне – особенный парень, он хочет, чтобы соперник вышел из себя»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Савич и Грилиш устроили драку после матча Лиги чемпионов
08:30 · Лига чемпионов
Нуньес стал рекордсменом «Бенфики» по голам в Лиге чемпионов за сезон
08:27 · Лига чемпионов
Канселу пропустит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Реалом»
08:22 · Лига чемпионов
Экс-арбитр: У Корреа был контакт с Канселу, но этого недостаточно для пенальти
08:15 · Лига чемпионов
Фердинанд раскритиковал поведение игроков «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем