Алиссон: «Мы хотим выиграть всё»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона. Бразилец заявил, что его команда намерена побороться за победу во всех турнирах.

«Мы ранее уже выигрывали большие трофеи, а сейчас хотим выиграть всё сразу. Мы уже выиграли Кубок Лиги, продолжаем борьбу в Кубке Англии, Лиге чемпионов и АПЛ», – заявил Алиссон в преддверии ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

Напомним, что в первой игре между «Ливерпулем» и «Бенфикой» англичане одержали победу на выезде со счётом 3:1. Ответная игра пройдёт на «Энфилде» завтра в 22:00 по московскому времени.