«Ливерпуль» не смог обыграть «Бенфику», ведя с преимуществом в два мяча

«Ливерпуль» и «Бенфика» выдали веселый мяч, забив по три гола друг другу. Подопечные Клоппа вели даже с преимуществом в два мяча, но победить не смогли. Правда, в полуфинал Лиги чемпионов всё равно прошли мерсисайдцы.

«Ливерпуль» в среду должен был спокойно оформить путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче подопечные Юргена Клоппа в гостях обыграли «Бенфику» со счётом 3:1, что помогало чувствовать себя довольно комфортно. Всё же от португальцев едва ли кто-то ждал такой же прыти, какую во вторник в Мадриде продемонстрировал «Челси».

На первых минутах «Бенфика» забрала себе мяч, а «Ливерпуль» никак не мог его взять под контроль. Правда, лиссабонцы ничего создать не могли. Конечно, хозяева всё же смогли перехватить инициативу, но всё же первый острый момент создали гости. Эвертон решился на дальний удар, но в створ немного не попал. В ответной атаке Жота обыгрался с Фирмино, ворвался в штрафную, отпустил мяч и столкнулся с Влаходимосом. Греческому вратарю понадобилась помощь, но он смог продолжить игру.

«Бенфика» старалась, но счёт в середине первого тайма открыл «Ливерпуль». Хозяева заработали право на угловой, и после навеса Цимикаса борьбу в воздухе у Отаменди выиграл Конате, который головой пробил точно. Тут же Нуньес отправил мяч в ворота Алиссона, но судьи зафиксировали офсайд.

«Ливерпуль» вскоре мог удвоить счёт. Диас справа с мячом вошёл в штрафной и бил в ближний угол, но Влахадимос спас свою команду, а угловой ни к чему не привёл. Вскоре уже после другого корнера мяч едва не оказался в воротах лиссабонцев. После навеса Цимикаса на левый угол вратарской Диас сбросил мяч в центр, Фирмино бил головой, но футбольный снаряд, задев спину Отаменди, прошёл выше цели.

Вместо удвоения преимущества «Ливерпуль» его лишился. Отаменди из центра поля сделал заброс налево, где Гонсалвеш в борьбе с Милнером протолкнул мяч на угол штрафной на Рамуша, который мощно пробил в ближний угол. Этот гол внимательно проверялся на ВАР, но всё же был засчитан.

За пять минут до конца первого тайма после заброса из глубины Фирмино дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную на свободного Диаса, который готов был расстреливать ворота, но Гримальдо в подкате успел выбить футбольный снаряд за лицевую. Перед самым свистком на перерыв хозяева упустил ещё одну возможность. Гримальдо неудачно вынес мяч на линию своей штрафной, откуда Кейта на подборе мощно бил, но в створ немного не попал, так что на перерыв команды ушли при равном счёте.

После перерыва «Ливерпуль» старался прибавить, и это дало результат. Кейта справа сделал передачу в центр штрафной на Диаса, но Влаходимос успел вовремя выйти и не дал колумбийцу пробить. Однако затем мяч отлетел на левый угол штрафной, откуда Жота сделал передачу на линию вратарской, а там Фирмино спокойно пробил в цель.

Нуньес пытался как-то взбодрить «Бенфику», но этого у него не получалось. Более того, хозяева вскоре забили вновь. Цимикас навесил со штрафного к линии вратарской, где Фирмино, оторвавшийся от опеки, в касание пробил в цель. Тут же ещё после одного навеса греческого защитника Салах головой сбрасывал на Кейта, но его удар оказался неточным.

За пятнадцать минут до конца матча «Бенфика» возродила интригу. Вайгль сделал передачу из центра на ход Яремчуку, который обыграл вышедшего из ворот Алиссона и закатил мяч в ворота. Изначально судейская бригада отменила гол, зафиксировав офсайд, но ВАР решение изменил.

Вскоре ситуация повторилась. Вертонген из глубины забросил мяч на ход Мариу, а тот оставил мяч Нуньесу, который с угла штрафной перебросил Алиссона. Судьи вновь изначально отменили взятие ворот, но ВАР опять исправил ошибочно зафиксированный офсайд. Тут же Эвертон справа набросил мяч на левый угол штрафной, откуда Нуньес сильно выстрелил, но в этот раз Алиссон выручил.

В итоге ничья, которая оказалась на руку подопечным Клоппа. В полуфинале соперников «Ливерпуля» станет испанский «Вильярреал», главная сенсация нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В Англии команды сыграют через две недели, а в начале мая определят финалиста в Испании.

Роман Андреев