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Лига чемпионов

Жота: «Мы продолжаем борьбу за три трофея»

14 Апреля 2022 • 02:35 Комментировать
Ливерпуль
3:3
Бенфика
окончен

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диого Жота прокомментировал успех своей команды, которая, несмотря на результативную ничью с «Бенфикой», смогла пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Жота считает, что его партнеры по команде слишком рано уверовали в то, что дело сделано - и это, по его мнению, весьма опасно в таких продвинутых стадиях турнира.  

- Они забили гол почти из ничего, и мы слишком рано расслабились, поведя в общем счете 6:2. Но мы прошли в итоге дальше, и это важнее всего. Мы продолжаем борьбу за три трофея, - заявил Жота, слова которого цитирует BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диого Жота
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окончен Ливерпуль 3:3 Бенфика 1.30 5.70 9.50
окончен Атлетико М 0:0 Манчестер Сити 4.90 3.70 1.80
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