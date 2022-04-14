Жота: «Мы продолжаем борьбу за три трофея»

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диого Жота прокомментировал успех своей команды, которая, несмотря на результативную ничью с «Бенфикой», смогла пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Жота считает, что его партнеры по команде слишком рано уверовали в то, что дело сделано - и это, по его мнению, весьма опасно в таких продвинутых стадиях турнира.

- Они забили гол почти из ничего, и мы слишком рано расслабились, поведя в общем счете 6:2. Но мы прошли в итоге дальше, и это важнее всего. Мы продолжаем борьбу за три трофея, - заявил Жота, слова которого цитирует BT Sport.