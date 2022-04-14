Фирмино забил свой двадцатый гол в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» - впереди лишь Джеррард, Сане и Салах

«Ливерпуль» успешно пробился в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на ничью в ответном матче в рамках четвертьфинала турнира против «Бенфики». Два мяча в ходе игры забил бразилец Роберто Фирмино - и он довел счет своих голов в Лиге чемпионов до двадцати.

Фирмино стал четвертым игроком в истории «Ливерпуля», который добрался до этого рубежа. Впереди - трое, Мохамед Салах с 33-мя голами, Садио Мане с 22-мя и Стивен Джеррард с 21-м голом.

В следующем круге «Ливерпуль» сразится с испанским «Вильярреалом».