Алькантара пропустил тренировку «Ливерпуля» перед игрой с «Бенфикой»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара пропустил тренировку своей команды перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». По всей видимости, испанец не поможет «скаузерам» в завтрашнем матче.

О причинах отсутствия пока что не сообщается. Футболист выходил на поле в игре чемпионата Англии против «Манчестер Сити» и провёл на поле все 90 минут и компенсированное время.

Таким образом Алькантара рискует также пропустить игру с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии, которая пройдёт на «Уэмбли» в эти выходные. Матч стартует в субботу в 17:30 по московскому времени.