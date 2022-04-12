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Алькантара пропустил тренировку «Ливерпуля» перед игрой с «Бенфикой»

12 Апреля 2022 • 19:33 Комментировать
Ливерпуль
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Бенфика
1.27 5.90 10.00
13.04 22:00
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара пропустил тренировку своей команды перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». По всей видимости, испанец не поможет «скаузерам» в завтрашнем матче.
 
О причинах отсутствия пока что не сообщается. Футболист выходил на поле в игре чемпионата Англии против «Манчестер Сити» и провёл на поле все 90 минут и компенсированное время.
 
Таким образом Алькантара рискует также пропустить игру с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии, которая пройдёт на «Уэмбли» в эти выходные. Матч стартует в субботу в 17:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Тьяго Алькантара
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