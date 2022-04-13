Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Матч рассудит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Начало – в 22:00 мск.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Ян Вертонген, Мораес Жилберто, Алехандро Гарсия, Диогу Гонсалвеш,

Дарвин Нуньес, Эвертон Соарес, Николас Отаменди, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Гонсалу Рамуш.

«Ливерпуль»: Алисон Беккер, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Диогу Жота, Роберто Фирмино, Луис Диас.

Напомним, первая встреча, которая проходила в Португалии, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.

За текстовой трансляцией в прямом эфире можно следить здесь.