Конате о матче с «Бенфикой»: «Мы разочарованы результатом»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал итог ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы разочарованы результатом, но самое главное, что мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас матч завершен, и мы сосредоточены на матче в эти выходные против «Манчестер Сити», который для нас очень важен», - сообщил защитник в интервью BeIN Sports.

Тем не менее, футболист добавил, что он счастлив, что пережил эти эмоции.

«Будучи молодым игроком, приходя в такой большой клуб и участвуя в таких крупных соревнованиях, это правда, что это требует психологических усилий, но именно поэтому мы играем в футбол. Я очень счастлив, что пережил это, позже у меня будет много воспоминаний», - добавил Конате.