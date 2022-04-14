Хендерсон об игре с «Бенфикой»: «Хорошо начали, но разочарованы, что пропустили»

Капитан «Ливерпуля» поделился своим мнением по поводу результата ответного матча с «Бенфикой».

«Я думаю, что в целом мы хотели добиться большего, но в то же время я чувствовал, что мы очень хорошо начали игру. В первом тайме мы могли забить еще один-два гола. Было комфортно, но я думаю, что мы будем разочарованы голами, которые мы пропустили», - сказал Хендерсон.

Он отметил, что главное – чтобы спад в оборонительной форме не привел к пропущенным голам в следующих матчах.

«Мы хотели выложиться по полной. Во втором тайме вышло много свежих игроков, но мы прошли в следующий раунд, и это самое главное», - заключил Хендерсон.