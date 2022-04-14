«Ливерпуль» нагнал «Манчестер Юнайтед» по количеству полуфиналов Лиги чемпионов

«Ливерпуль» - одна из четырех европейских команд, продолжающих борьбу в Лиге чемпионов. Для подопечных Юргена Клоппа это уже двенадцатый выход в полуфинал самого престижного европейского клубного турнира (учитывается не только Лига чемпионов, но и ее предшественник Кубок чемпионов).

По этому показателю «Ливерпуль» сравнялся с «Манчестер Юнайтед», и вместе они лидируют в Англии по этому параметру. Следом за ними - «Челси», восемь раз выходивший в полуфинал Лиги чемпионов либо Кубка чемпионов (впрочем, все успехи «Челси» приходятся на новейший период, то есть ЛЧ).