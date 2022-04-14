Жота получил травму в матче с «Бенфикой»

Португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота получил сильный ушиб в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

Об этом журналистам рассказал наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп. Немецкий специалист отметил, что Диогу получил серьёзный ушиб, но форвард должен успеть полностью восстановиться к предстоящему полуфинальному матчу Кубка Англии с «Манчестер Сити».

Напомним, что по сумме двух матчей подопечные Клоппа переиграли «Бенфику» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.