Клопп сравнялся с лучшими немецкими тренерами по выходам в полуфинал Лиги чемпионов

Приведя «Ливерпуль» к успеху в противостоянии с «Бенфикой», Юрген Клопп в четвёртый раз стал полуфиналистом Лиги чемпионов в качестве тренера.

Ранее среди представителей Германии того же добивались только Юпп Хайнкес и Оттмар Хитцфельд. Таким образом, Клопп стал лишь третьим в истории немецким тренером, оформившим четыре выхода в полуфинальную стадию Лиги чемпионов. Примечательно также, что нынешний наставник «Ливерпуля» во всех трёх предыдущих случаях не останавливался на полуфинале, а неизменно выводил свою команду в финал.

В полуфинале нынешней Лиги чемпионов «Ливерпуль» Юргена Клоппа встретится с испанским «Вильярреалом», ранее прошедшим мюнхенскую «Баварию» и туринский «Ювентус».