«Бенфика» сравняла счет против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает «Бенфику».

На 32-й минуте встречи счет сравнял нападающий Гонсало Рамос. Он пробил в левый угол ворот, Алисон Беккер не смог отбить удар.

На 21-й минуте встречи защитник Константинос Цимикас сделал отличный навес с углового, а Ибраима Конате точным ударом головой отправил мяч в нижний угол ворот, рикошетом от газона.

Напомним, первый матч, который прошел неделю назад в Португалии, завершился победой «красных» со счетом 3:1.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.