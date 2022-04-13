Ключевой игрок «Бенфики» пропустит матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Бенфики» Рафа Силва пропустит ответный четвертьфинальный матч против «Ливерпуля» из-за травмы.

В этом сезоне игрок сборной Португалии забил 12 голов и сделал 18 передач в 45 матчах во всех соревнованиях за лиссабонский клуб, тем самым обратив на себя внимание некоторых английских клубов.

«Мы должны компенсировать его отсутствие, и у нас есть решения, которые дадут положительный ответ», - сказал перед матчем наставник португальского клуба Нельсон Вериссимо.

Также сообщается, что «Ливерпуль» не испытывает проблем с травмированными игроками. Ответная игра состоится в среду, 13 апреля. Первый матч в Лиссабоне закончился победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.