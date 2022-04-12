Салах о лучших голкиперах в истории: «Я назову четырёх: Касильяс, Буффон, Алиссон и Нойер»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о лучшем голкипере в истории футбола. Египтянин назвал четыре имени, среди которых оказался его партнёр по команде Алиссон Беке.

«Я назову четырёх: Касильяс, Буффон, Алиссон и Нойер. Я уверен, что есть много других, но сейчас тяжело вспомнить. Очень тяжело выбрать самого лучшего», – цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что Салах ранее выступал вместе с Алиссоном Бекером в составе «Ромы». Затем футболисты воссоединились в «Ливерпуле» и вместе выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Лиги и чемпионский титул АПЛ.