Лескотт поражён глубиной состава «Ливерпуля»

Бывший защитник сборной Англии Джолеон Лескотт признался, что поражён глубиной состава «Ливерпуля».

«Я не думал, что доживу до дня, когда Мане и Салах не будут играть, а «Ливерпуль» при этом будет забивать кучу голов. Я думал, что они так от них зависят. Их сила в глубине состава теперь очевидна», - сказал Лескотт.

Также он похвалил индивидуальное мастерство Фирмино. Нападающий отметился дублем в ответной игре Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Фирмино предлагает гораздо больше, чем просто голы за «Ливерпуль», - отметил Лескотт.