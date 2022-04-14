Цимикас выбран лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «Бенфикой»

Определился лучший игрок ответного четвертьфинального матча между «Ливерпулем» и «Бенфикой», который завершился результативной ничьей - 3:3. Им стал греческий защитник английского клуба Константинос Цимикас, выступающий за «Ливерпуль» с 2020-го года. Аналитик от УЕФА особо отметил вклад Цимикаса в атаки «Ливерпуля», в частности, голевую передачу под третий гол «красных». В обороне Цимикас не совершил ни одной заметной ошибки.

В следующем раунде, в полуфинале, подопечные Юргена Клоппа сразятся с «Вильярреалом».