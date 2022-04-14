Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Цимикас выбран лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «Бенфикой»

14 Апреля 2022 • 00:51 Комментировать
Ливерпуль
3:3
Бенфика
окончен

Определился лучший игрок ответного четвертьфинального матча между «Ливерпулем» и «Бенфикой», который завершился результативной ничьей - 3:3. Им стал греческий защитник английского клуба Константинос Цимикас, выступающий за «Ливерпуль» с 2020-го года. Аналитик от УЕФА особо отметил вклад Цимикаса в атаки «Ливерпуля», в частности, голевую передачу под третий гол «красных». В обороне Цимикас не совершил ни одной заметной ошибки.

В следующем раунде, в полуфинале, подопечные Юргена Клоппа сразятся с «Вильярреалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Константинос Цимикас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 3:3 Бенфика 1.30 5.70 9.50
окончен Атлетико М 0:0 Манчестер Сити 4.90 3.70 1.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
01:20 · Лига чемпионов
Коке: «Горжусь своими партнёрами»
01:16 · Лига чемпионов
Клопп – о «Вильярреале»: «Они заслуженно прошли «Баварию»
01:12 · Лига чемпионов
Стоунс - лучший игрок матча между «Атлетико» и «Манчестер Сити»
01:06 · Лига чемпионов
Клопп: «Бенфика» заслужила ничью, но я доволен»
00:51 · Лига чемпионов
Цимикас выбран лучшим игроком матча между «Ливерпулем» и «Бенфикой»
00:50 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Во втором тайме нам повезло»
00:36 · Лига чемпионов
Клопп сравнялся с лучшими немецкими тренерами по выходам в полуфинал Лиги чемпионов
00:19 · Лига чемпионов
Команда Гвардиолы сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в рекордный девятый раз 1
13 Апреля
23:42 · Лига чемпионов
Иско опроверг информацию о «сливе» состава «Реала» перед матчем с «Челси»
23:31 · Лига чемпионов
Вернер прокомментировал вылет «Челси» из четвертьфинала Лиги чемпионов
22:45 · Лига чемпионов
«Бенфика» сравняла счет против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
22:36 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» дважды проходил «Бенфику» в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов - и оба раза выигрывал турнир
22:30 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Бенфика»: Хозяева вышли вперед
22:26 · Лига чемпионов
Милнер приблизился к рекорду Бекхэма в Лиге чемпионов
22:11 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем