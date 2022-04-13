Клопп предрек большую карьеру форварду «Бенфики» Нуньесу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» рассказал, что думает о нападающем Дарвине Нуньесе.

«Он достойный футболист и я могу говорить о нем только хорошее. Я считаю, если Нуньес не будет подвержен травмам, то его ждет большая карьера», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал три голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.