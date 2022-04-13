«Ливерпуль» дважды проходил «Бенфику» в четвертьфинале Кубка/Лиги чемпионов - и оба раза выигрывал турнир

Встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Бенфикой» - это хороший знак для «Ливерпуля». Дело в том, что ранее «Ливерпуль» дважды встречался с «орлами» в этой стадии турнира - и оба раза, пройдя португальцев, брала в итоге трофей.

Впервые это случилось в сезоне 1977-1978, а затем повторилось в сезоне 1983-1984 - это был год, когда «Ливерпуль» в последний раз завоевал Кубок чемпионов перед тем, как турнир был переименован в Лигу чемпионов (с сезона 1992-1993).

Правда, был и другой опыт - в 1/8 финала сезона 2005-2006 «Ливерпуль» проиграл «Бенфике» 0:2 на своем поле, после чего выбыл из турнира.