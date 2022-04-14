Цимикас: «Счастлив, что отдал две голевые передачи, моя работа на тренировках окупается»

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас поделился с журналистами эмоциями после ответного матча Лиги чемпионов с «Бенфикой», в котором он отдал две голевые передачи.

«Я очень, очень счастлив. Я очень рад за две передачи. Моя тяжелая работа окупается. Это дает мне дополнительную мотивацию продолжать усердно работать и делать именно это, играть за эту команду», - сказал Цимикас.

Он добавил, что команде нужно продолжать работать, чтобы достичь нужного результата.

«Да, конечно, мы хотели победить. В итоге не выиграли, сыграли вничью, но довольны. Мы справились, и нам нужно продолжать усердно работать, если мы хотим достичь наших целей», — сказал Цимикас.