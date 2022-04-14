Клопп: «Бенфика» заслужила ничью, но я доволен»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

В сегодняшнем матче на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Бенфикой» была зафиксирована результативная ничья – 3:3. Общий счёт противостояний – 6:4 в пользу англичан.

«Я очень рад выходу в полуфинал. Я сделал много изменений в стартовом составе, поскольку у нас крайне напряжённый календарь.

Сегодня «Бенфика» заслужила ничью, но я всё равно доволен. Мы думаем о победе во всех соревнованиях, в которых участвуем, но теперь мы сосредоточены на матче Кубка Англии против «Манчестер Сити» – нам предстоит встреча с одной из лучших команд мира», – отметил Клопп в послематчевом интервью.