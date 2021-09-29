​Журналист поделился инсайдом о действии Месси, когда он лёг под стенку

Известный журналист Гиллем Балаге поделился инсайдом по поводу действия Лионеля Месси во вторничном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Манчестер Сити». Как известно, звёздный аргентинец лёг под стенку, когда гости из Англии выполняли стандарт. Этот эпизод стал обсуждаемым в футбольном обществе.

Балаге написал на своей страничке в «Твиттере», что решение о действии Месси в этой ситуации принимал не Маурисио Почеттино. В отсутствии на поле Марко Верратти, который обычно ложится под стенку, Месси сам решил это сделать, о чём сообщил капитану команды Маркиньосу.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0.