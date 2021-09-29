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Лига чемпионов

​Журналист поделился инсайдом о действии Месси, когда он лёг под стенку

29 Сентября 2021 • 13:19 Комментировать
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

Известный журналист Гиллем Балаге поделился инсайдом по поводу действия Лионеля Месси во вторничном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Манчестер Сити». Как известно, звёздный аргентинец лёг под стенку, когда гости из Англии выполняли стандарт. Этот эпизод стал обсуждаемым в футбольном обществе.

Балаге написал на своей страничке в «Твиттере», что решение о действии Месси в этой ситуации принимал не Маурисио Почеттино. В отсутствии на поле Марко Верратти, который обычно ложится под стенку, Месси сам решил это сделать, о чём сообщил капитану команды Маркиньосу.

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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