Месси – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

Несмотря на проблемы с коленом, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, пропускавший игру с «Метцем» во внутреннем первенстве, всё же попал в стартовый состав на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Примечательно, что наставник Маурисио Почеттино выпустил всех трех лидеров атаки. Напомним, что на днях между Неймаром и Килианом Мбаппе случился небольшой конфликт, а сам наставник неделю назад повздорил с Месси во время поединка с «Лионом».

Более того, за «ПСЖ» в Лиге чемпионов дебютирует Джанлуиджи Доннаррума, вокруг положения в клубе которого в последнее время ходило тоже немало слухов.

Полные стартовые составы на игру выглядят следующим образом.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Гана, Эррера, Верратти, Мбаппе, Месси, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Стерлинг, Грилиш.

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