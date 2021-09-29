Харгривз: «Месси забьёт ещё много голов за «ПСЖ»

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз высказался о голе аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «горожанами».

«Лео отметился классным голом. Если мне не изменяет память, он всегда забивает командам Гвардиолы. Думаю, Лионель забьет еще много голов. В этом поединке весь «ПСЖ» был великолепен», - передает слова англичанина BT Sport.

Поединок прошел во Франции и завершился победой команды Маурисио Почеттино со счетом 2:0.

В третьем туре группового этапа «ПСЖ» сыграет против немецкого «РБ Лейпцига».