​Гвардиола: «Я влюблён в Верратти»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «ПСЖ» похвалил полузащитника парижан Марко Верратти.

«Я влюблён в Верратти. Он необыкновенный. Даже под давлением ему удаётся находить те передачи, которые позволяют полузащите быть свободной. Он не любит длинные передачи, но вы всегда можете рассчитывать на него, чтобы построить игру. Нам удалось лучше контролировать Верратти после перерыва, но в первом тайме он действовал действительно необыкновенно», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.com.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Авторами голов стали Идрисса Гуэйе и Лионель Месси.