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​Гвардиола: «Я влюблён в Верратти»

29 Сентября 2021 • 10:51 Комментировать (9)
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «ПСЖ» похвалил полузащитника парижан Марко Верратти.

«Я влюблён в Верратти. Он необыкновенный. Даже под давлением ему удаётся находить те передачи, которые позволяют полузащите быть свободной. Он не любит длинные передачи, но вы всегда можете рассчитывать на него, чтобы построить игру. Нам удалось лучше контролировать Верратти после перерыва, но в первом тайме он действовал действительно необыкновенно», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.com.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Авторами голов стали Идрисса Гуэйе и Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Марко Верратти
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
29 Сентября 2021 в 11:27
Да, Вератти действительно очень хорош, гораздо техничнее и полезней жадного карлика.
Марченко Максим
29 Сентября 2021 в 11:37
Дык никто же не говорит ,что он плохой игрок ,но можно было как-то высказаться не в таком ключе )) Любофф морков и все дела ,стыд и срам )))
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:00
ох Пеп ... ну потише бы с такими заявлениями , по любому народ тебя может не понять
Марченко Максим
29 Сентября 2021 в 11:05
))) Читаешь мысли ))) Пеп перегнул палку с влюблённостью ))) Хотя в эвропе этим сейчас никого не удивишь ,для них это стало нормой )))
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:08
я помню как Азар ПРОСТО подошел к игрокам Челси после проигрыша Реала , так того чуть не сожрали ))) а тут такой романтик ))) ох сейчас отгребет Пеп от болельщиков в Англии ))
Марченко Максим
29 Сентября 2021 в 11:14
Ревность плохой знак качества ))) , вот и Пепа могут привлечь к тому ,что он на сторону решил пойти проказник )))
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:22
ну может ему бы простили эти шалости выиграй он )))
Марченко Максим
29 Сентября 2021 в 11:29
Кто его знает ,разные болелы бывают )) Интерпретация должна быть другой ,куда сдержанней ) Или сказать прямо в фейс ,я хочу купить этого игрока, без всякой любоффи ))
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:34
)))
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