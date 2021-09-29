Почеттино рассказал, как отреагировал на гол Месси

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на дебютный гол аргентинского форварда Лионеля Месси за парижский коллектив. 34-летний бомбардир поразил ворота «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я редко праздную голы, но в этот раз сделал это. На протяжении 20 лет я наблюдал за игрой Лео, когда он был моим соперником. Сейчас же Месси играет за мою команду, поэтому я отметил этот успех», - приводит слова специалиста Daily Mail.

Месси пополнил ряды французского топ-клуба в минувшее трансферное окно. Стороны заключили двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на сезон.