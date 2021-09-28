Месси забил свой дебютный гол за «ПСЖ»

Лионель Месси после перехода в «ПСЖ» наконец-то сумел отметиться результативным действием в игре за новую команду. Аргентинец прервал не самую удачную серию, забив гол в ворота «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Эпизод случился на 74-й минуте поединка – Месси на пару с Килианом Мбаппе разыграли комбинацию, которую Лео завершил ударом под перекладину. Таким образом этот мяч увеличил преимущество «ПСЖ» в счете, которое позволило французскому клубу добыть первую победу в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Стоит напомнить, что участие обладателя шести «Золотых мячей» в этой игре было под вопросом, ведь Месси беспокоили боли в колене.