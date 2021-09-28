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Лига чемпионов

Месси забил свой дебютный гол за «ПСЖ»

28 Сентября 2021 • 23:40 Комментировать (11)
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

Лионель Месси после перехода в «ПСЖ» наконец-то сумел отметиться результативным действием в игре за новую команду. Аргентинец прервал не самую удачную серию, забив гол в ворота «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Эпизод случился на 74-й минуте поединка – Месси на пару с Килианом Мбаппе разыграли комбинацию, которую Лео завершил ударом под перекладину. Таким образом этот мяч увеличил преимущество «ПСЖ» в счете, которое позволило французскому клубу добыть первую победу в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Стоит напомнить, что участие обладателя шести «Золотых мячей» в этой игре было под вопросом, ведь Месси беспокоили боли в колене. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Сентября 2021 в 01:23
Да ерунда, что гол забил... Гелевого будет гложить другое... После его знаменитых прыжков и отворачиваний в стенке в Турине с целью сберечь фэйс - будет ли он в МЮ под стенку ложиться, как это сделал гном сегодня??.. И здесь его Месси обошел... Хе-хе..
779
29 Сентября 2021 в 00:12
Когда притирка великой тройки состоится, тогда и будет голевая феерия. Мбаппе сыграл классно в эпизоде.
ARTUR
29 Сентября 2021 в 00:25
из великих там только один и то пока что не в лучшей кондиции
JUMPER
29 Сентября 2021 в 00:06
ай ну усё...гирой усево парижу...))) малинький напалион...)))
Стэтхэм на минималках
29 Сентября 2021 в 00:05
По факту Месси норм вливается, я б даже сказал, что игрокам ПСЖ надо вливаться, чтобы с ним играть, это видно по матчу было. А теперь по существу, пока Месси бегал, он высосал с игроков Сити лямов 20-30, и теперь Алекс1972 трамбует бабки в схрон Месси в замке!
Artur_one
29 Сентября 2021 в 00:00
Браво Лео, забивай и дальше сильным, а делать себе стату забитым голам командам уровня Ньюкасла есть кому)
PS: При всем уважении к Ньюкаслу, но команда объективно в подвале таблицы
PoliticExpert
29 Сентября 2021 в 00:09
Ха-ха, не, Боливиям да Эквадорам лучше))) Неделю теперь спать не будешь, ручонки в кровь изотрёшь)) Иди ещё полижи замусоленный плакатик)))
Artur_one
29 Сентября 2021 в 00:12
Еще лучше всяким отгружать больше трите голов командам уровня Фарер, Люксембурга)))
PoliticExpert
29 Сентября 2021 в 00:14
Ха-ха, Боливии с Эквадорами же гораздо круче))) Пиши уже чёнить поумнее.
Redwhite1959
28 Сентября 2021 в 23:57
Месси как Герд Мюллер - бОльшую часть матча был незаметен, а в решающий момент сказал своё веское слово!
Deathzetk
28 Сентября 2021 в 23:46
1 гол в 4 матчах, прям статистика Торреса, Мораты, Вернера и прочих брёвен))
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