Почеттино оценил готовность Месси к матчу с «Манчестер Сити»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался относительно проблем со здоровьем у звездного новичка команды Лионеля Месси.

«Накануне Месси возобновил беговые занятия. Надеюсь, восстановление пойдет по намеченному плану. Он пройдет еще одно медобследование 26 сентября.

Матч с «Манчестер Сити»? Надеюсь, что Лео будет готов. Но если возникнут сомнения, мы не станем рисковать. Нужно понаблюдать за ним в ближайшие пару дней», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Из-за повреждения 34-летний аргентинец пропустит игру с «Монпелье» в Лиге 1. Поединок против «Манчестер Сити» состоится 28 сентября.