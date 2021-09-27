Марез - перед матчем с «ПСЖ»: Мы постараемся показать свою игру и победить

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Уверен, что это будет великолепная игра. Мы все хотим играть в таких топ-матчах. Завтра мы постараемся показать свою игру и победить. На групповом этапе Лиги чемпионов никогда не бывает просто. Мы победили в первом матче и должны продолжать в том же духе, так как в последнее время мы были очень хорошо», - цитирует Мареза пресс-служба клуба.

Напомним, что матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится завтра, 28 сентября, в 22:00. В первом туре команда Гвардиолу «РБ Лейпциг» со счётом 6:3.