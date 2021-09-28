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Лига чемпионов

Зинченко пропустит игру с «ПСЖ»

28 Сентября 2021 • 00:30 Комментировать
ПСЖ
...
Манчестер Сити
3.00 3.75 2.30
Через 20 ч. 35 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не полетел вместе с командой на гостевой матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Горожане» опубликовали на официальном сайте список футболистов, заявленных на поединок с «Пари Сен-Жерменом». В числе игроков, которых Хосеп Гвардиола взял с собой в Париж, не оказалось украинца Александра Зинченко. Он продолжает своё восстановление.

Напомним, что 24-летний универсал ранее пропустил игру с «Челси» в Премьер-лиге из-за ушиба.

Таким образом, во вторник, вероятнее всего, на левом фланге обороны «Манчестер Сити» сыграет Жоау Канселу.

Прежде стало известно, что чемпионы Англии лишились из-за травмы Илкая Гюндогана.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Лига Чемпионов Александр Зинченко
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