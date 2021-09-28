Зинченко пропустит игру с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не полетел вместе с командой на гостевой матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Горожане» опубликовали на официальном сайте список футболистов, заявленных на поединок с «Пари Сен-Жерменом». В числе игроков, которых Хосеп Гвардиола взял с собой в Париж, не оказалось украинца Александра Зинченко. Он продолжает своё восстановление.

Напомним, что 24-летний универсал ранее пропустил игру с «Челси» в Премьер-лиге из-за ушиба.

Таким образом, во вторник, вероятнее всего, на левом фланге обороны «Манчестер Сити» сыграет Жоау Канселу.

Прежде стало известно, что чемпионы Англии лишились из-за травмы Илкая Гюндогана.