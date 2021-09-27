​Почеттино высказался о проблемах в отношениях между Мбаппе и Неймаром

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу проблем в отношениях между Килианом Мбаппе и Неймаром.

СМИ сообщали, что после своей замены в игре чемпионата Франции с «Монпелье» Килиан Мбаппе сказал, находясь на скамейке, что Неймар предпочитает не давать ему пас.

«Мбаппе и Неймар – фантастические парни. В футболе между конкурентами такое случается. Это наделало шума вокруг, но в команде это было мелочью. Мбаппе и Неймар говорили друг с другом, и я говорил с ними. На тренировках они смеялись», - слова Почеттино с пресс-конференции приводит L’Equipe.