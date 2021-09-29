Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар сфотографировался с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси в раздевалке после встречи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Поединок прошел в Париже и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Идрисса Гуйе и Месси.

Неймар опубликовал фотографию в своем инстаграм-аккаунте, сопроводив ее несколькими огненными смайлами.

После двух проведенных туров парижский коллектив с четырьмя очками лидирует в группе А. «Манчестер Сити», имея в копилке три балла, идет вторым.

В следующем туре французы померяются силами с немецким «РБ Лейпцигом», а «Манчестер Сити» сыграет с бельгийским «Брюгге».