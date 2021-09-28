Почеттино не стал говорить, будет ли менять Месси в матче с «Манчестер Сити»

Наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино попросили ответить на вопрос, будет ли он менять форварда Лионеля Месси в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Аргентинец сыграет с первых минут.

Специалист отметил, что Лео набрал форму и как следует восстановился. Однако Почеттино не знает, сыграет ли нападающий все 90 минут.

Маурисио ответил журналистам, что примет решение по ходу матча, информирует RMC.

Месси досрочно покинул поле в поединке французской Лиги 1 с «Лионом» (2:1) из-за травмы. После замены аргентинец не захотел пожимать руку главному тренеру. Затем Лионель попал в лазарет.