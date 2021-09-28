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Лига чемпионов

Первый гол Месси за «ПСЖ» пришёлся на команду Гвардиолы: «Манчестер Сити» проиграл в Париже

28 Сентября 2021 • 23:55 Комментировать (14)
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

В рамках второго тура Лиги чемпионов сошлись «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
ПСЖ 2:0 Манчестер Сити
(1:0) Гуэйе Идрисса 8'    
(2:0) Месси Лионель 74'    
Доннарумма Джанлуиджи Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Мендеш Нуну Эррера Андер Верратти Марко   77'   78' (Вейналдум Джорджиньо (   78') Гуэйе Идрисса   90' (Данилу Перейра (   90') Месси Лионель Мбаппе Килиан Неймар
Запасные: Керер Тило Икарди Мауро Эбимбе Эрик Дракслер Юлиан Паредес Леандро Летелье Александр Диалло Абду Дагба Колин Навас Кейлор Кюрзава Левен
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау   24' Силва Бернарду Родри Эрнандес Марез Рияд Де Брёйне Кевин   39' Грилиш Джек   68' (Фоден Фил (   68') Стерлинг Рахим   78' (Жезус Габриэль (   78')
Запасные: Аке Натан Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран Стоунс Джон Карсон Скотт
28 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Более «дорогого» противостояния придумать сложно. Два денежных мешка (уж, простите), за последние годы совокупно потративших на трансферы более двух миллиардов евро. Правда, из мощного летнего пополнения «ПСЖ» нам опять не удалось увидеть травмированого Серхио Рамоса, а также пропускали матч у парижан Ди Мария, Кюрзава и Бернат. Зато Лео Месси был в старте и ознаменовал новый виток противостояния с любимым наставником – Хосепом Гвардиолой.

У «Манчестер Сити», недавно выигравшего ремейк финала Лиги чемпионов, вылетел только дисквалифицированный Менди, да Гюндоган с Зинченко продолжают восстанавливаться после травмы. Тоже значимые фамилии, но потери не смертельны. Главное, что трио Месси – Неймар – Мбаппе вышло против трио Стерлинг – Грилиш – Марез. А в качестве плеймейкеров сражались Марко Верратти и Кевин Де Брёйне. Не составы, а мечта.

Embed from Getty Images

Игра началась без раскачки, быстрый гол тоже присутствовал. Уже на восьмой минуте Килиан Мбаппе разогнался по правому краю и своевременно прострелил. Мяч достался Неймару, тот вместо удара продлил его полет на Гуэйе, а Идрисса уже решил эпизод, мощнейшим ударом пальнув в верхний угол – 1:0. Далее игра успокоилась. Ровно до космического промаха «Манчестер Сити». На исходе получаса англичане просто обязаны были счёт сравнивать.

Подача с левого фланга последовала во вратарскую площадь хозяев, откуда Стерлинг пробил в перекладину, мяч отскочил на Силву, который умудрился с двух метров добить точно в каркас ворот! Голов в первом тайме больше не случилось, хотя перед перерывом команды обменялись хорошими моментами. Эррера после передачи Мбаппе пробил под перекладину – выручил Эдерсон. А Доннарумма вступил в игру после удара головой Рубена Диаша, португалец оказался самым расторопным при розыгрыше корнера.

Embed from Getty Images

«Из раздевалки» готов был отличиться Стерлинг, выскочивший на шикарный пас Джек Грилиша. Мимо Доннаруммы смог пробить Рахим, но и мимо ворот мяч пролетел. Следующий шанс «Сити» придумал Кевин Де Брёйне, выведший Мареза на рандеву с Доннаруммой. Рияду было не очень удобно бить с острого угла, поэтому сейв Джанлуиджи читался. Ответ «горожанам» придумал Неймар. В одного прошёл по флангу, обыграл Уокера и бил с острого угла в ближний, но сотряс сетку только с внешней стороны.

Приготовились зрители к нервной концовке, но не позволил ей случиться первый гол Лионеля Месси за «ПСЖ». С правого фланга сместился Лео к штрафной площади, сыграл на Мбаппе, Килиан пяткой вернул мяч Месси, а тот из-под Ляпорта пробил точно в «девятку» - 2:0. Символично, что первый гол Лионеля за «ПСЖ» пришёлся на команду Хосепа Гвардиолы. Победа позволила парижанам выйти в лидеры группы, но «горожане» отстают всего на одно очко.

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Манчестер Сити ПСЖ
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Сентября 2021 в 01:56
Пеп просто был не готов к схеме Поччетино... 7-0-3 это что-то новое в футболе... Без волшебства Месси здесь явно не обошлось... Хе..
Roni
29 Сентября 2021 в 00:36
Ну что сказать. Хейтеры Месси сегодня только пукают где то тихонечко. Оно и правильно. И Лео забил свой первый гол Сити, а не Каслу.
PoliticExpert
29 Сентября 2021 в 00:12
Странная игра с ещё более странным результатом.
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:14
Увы, Сити подвел. Но самая странная игра сегодня в Мадриде.
Roni
29 Сентября 2021 в 00:39
) Не ваш день. Реал опозорился, Месси забил Сити. Прекрасно же
Pol-black
29 Сентября 2021 в 00:40
просто отлично )))
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:12
Матч в целом неплохой вышел, чувствовался уровень футболистов. Но с некоторыми оговорками. Совершенно не нравится стиль Почеттино, команда которого с топами почти всегда играет ярко выраженным вторым номером. По составу она напоминает Барсу 2015 года, однако та выглядела намного привлекательнее и не уповала на контратаки, а стремилась диктовать свою волю. И атакующее трио там было именно трио. Несмотря на победу, перспективы ПСЖ на самом высоком уровне - сомнительны. Что касается Сити, то ее слабое звено очевидно - отсутствие качественного центрфорварда. Столько подходов, такое давление, подчас играли словно с середняком АПЛ... А на выходе ноль. Жаль, Кейна не купили. И самим плохо, и тот еще год клубной карьеры выкидывает в топку. В общем, обе эти команды выйдут в плей-офф. Будем смотреть, что получится дальше.
PoliticExpert
29 Сентября 2021 в 00:20
Да, с хорошим цф, счёт был бы совсем другим. Сити играл гораздо сильнее и острее.
Redwhite1959
29 Сентября 2021 в 00:07
По окончанию первого тайма казалось, что "Сити" не только сумеет сравнять счёт, но и вырвать победу в матче. Но - хозяева чётко сыграли в обороне и остро контратаковали. Так что трио Ней-Мбаппе-Месси может совместно сосуществовать и давать результат при разных моделях игры - оборонительной, атакующей и контратакующей. В первом тайме игра была более зрелищной - опасных моментов у обеих ворот было больше, но в целом игра оправдала ожидания болельщиков!
PoliticExpert
29 Сентября 2021 в 00:11
Тут не столько хозяева чётко сыграли в обороне(скорее даже наоборот), сколько безобразно в нападении сыграли гости.
Skywoker
29 Сентября 2021 в 00:03
таков ныне месси
как и роналду
игрок эпизода
на поле он уже незаметен
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:14
Абсолютно точно. Всему свое время, и оно - уходит. Ты только алексу 1972 и иже с ним об этом не рассказывай)
779
28 Сентября 2021 в 23:59
У Сити не получилось сегодня быть душными в атаке. Париж, несмотря на расслабон обороны, не давал создавать затяжных позиционных. Доннарумма хорош.
Ну а в атаке у ПСЖ есть кому решать. Месси показал кусочек Барселоны в Париже.
ингерман
28 Сентября 2021 в 23:57
ай пепка-физручелла!.. усе шо можно сказац по ентому мачу.. )))
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