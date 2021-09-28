Первый гол Месси за «ПСЖ» пришёлся на команду Гвардиолы: «Манчестер Сити» проиграл в Париже

В рамках второго тура Лиги чемпионов сошлись «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Более «дорогого» противостояния придумать сложно. Два денежных мешка (уж, простите), за последние годы совокупно потративших на трансферы более двух миллиардов евро. Правда, из мощного летнего пополнения «ПСЖ» нам опять не удалось увидеть травмированого Серхио Рамоса, а также пропускали матч у парижан Ди Мария, Кюрзава и Бернат. Зато Лео Месси был в старте и ознаменовал новый виток противостояния с любимым наставником – Хосепом Гвардиолой.

У «Манчестер Сити», недавно выигравшего ремейк финала Лиги чемпионов, вылетел только дисквалифицированный Менди, да Гюндоган с Зинченко продолжают восстанавливаться после травмы. Тоже значимые фамилии, но потери не смертельны. Главное, что трио Месси – Неймар – Мбаппе вышло против трио Стерлинг – Грилиш – Марез. А в качестве плеймейкеров сражались Марко Верратти и Кевин Де Брёйне. Не составы, а мечта.

Embed from Getty Images

Игра началась без раскачки, быстрый гол тоже присутствовал. Уже на восьмой минуте Килиан Мбаппе разогнался по правому краю и своевременно прострелил. Мяч достался Неймару, тот вместо удара продлил его полет на Гуэйе, а Идрисса уже решил эпизод, мощнейшим ударом пальнув в верхний угол – 1:0. Далее игра успокоилась. Ровно до космического промаха «Манчестер Сити». На исходе получаса англичане просто обязаны были счёт сравнивать.

Подача с левого фланга последовала во вратарскую площадь хозяев, откуда Стерлинг пробил в перекладину, мяч отскочил на Силву, который умудрился с двух метров добить точно в каркас ворот! Голов в первом тайме больше не случилось, хотя перед перерывом команды обменялись хорошими моментами. Эррера после передачи Мбаппе пробил под перекладину – выручил Эдерсон. А Доннарумма вступил в игру после удара головой Рубена Диаша, португалец оказался самым расторопным при розыгрыше корнера.

Embed from Getty Images

«Из раздевалки» готов был отличиться Стерлинг, выскочивший на шикарный пас Джек Грилиша. Мимо Доннаруммы смог пробить Рахим, но и мимо ворот мяч пролетел. Следующий шанс «Сити» придумал Кевин Де Брёйне, выведший Мареза на рандеву с Доннаруммой. Рияду было не очень удобно бить с острого угла, поэтому сейв Джанлуиджи читался. Ответ «горожанам» придумал Неймар. В одного прошёл по флангу, обыграл Уокера и бил с острого угла в ближний, но сотряс сетку только с внешней стороны.

Приготовились зрители к нервной концовке, но не позволил ей случиться первый гол Лионеля Месси за «ПСЖ». С правого фланга сместился Лео к штрафной площади, сыграл на Мбаппе, Килиан пяткой вернул мяч Месси, а тот из-под Ляпорта пробил точно в «девятку» - 2:0. Символично, что первый гол Лионеля за «ПСЖ» пришёлся на команду Хосепа Гвардиолы. Победа позволила парижанам выйти в лидеры группы, но «горожане» отстают всего на одно очко.