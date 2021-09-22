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​В «ПСЖ» надеются на восстановление Месси к игре с «Манчестер Сити»

22 Сентября 2021 • 19:11 Комментировать
Метц
...
ПСЖ
9.00 5.40 1.33
Через 1 ч. 9 мин.

Лионель Месси не сыграет за «ПСЖ» в среду вечером против «Метца» в чемпионате Франции. Аргентинский футболист в прошлой игре против «Лиона» получил болезненный удар в колено, и обследование выявило у него ушиб кости.

Как сообщает L’Equipe, Лионель Месси не сыграет за «ПСЖ» и на выходных против «Монпелье». В парижском клубе надеются на то, что аргентинский форвард восстановится к поединку Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Он пройдёт в следующий вторник, 28 сентября.

Лионель Месси успел провести за «ПСЖ» три матча. В них аргентинец не отмечался результативными действиями.

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Лионель Месси ПСЖ
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22.09  22:00 Лион ... Труа
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