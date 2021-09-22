​В «ПСЖ» надеются на восстановление Месси к игре с «Манчестер Сити»

Лионель Месси не сыграет за «ПСЖ» в среду вечером против «Метца» в чемпионате Франции. Аргентинский футболист в прошлой игре против «Лиона» получил болезненный удар в колено, и обследование выявило у него ушиб кости.

Как сообщает L’Equipe, Лионель Месси не сыграет за «ПСЖ» и на выходных против «Монпелье». В парижском клубе надеются на то, что аргентинский форвард восстановится к поединку Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Он пройдёт в следующий вторник, 28 сентября.

Лионель Месси успел провести за «ПСЖ» три матча. В них аргентинец не отмечался результативными действиями.