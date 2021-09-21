​Месси пропустит ближайший матч «ПСЖ»

На официальном сайте «ПСЖ» была опубликована информация о состоянии футболистов команды, у которых имелись или имеются проблемы со здоровьем. Лионель Месси прошёл МРТ, и в результате процедуры у игрока были выявлены признаки ушиба кости. Следующее обследование аргентинец пройдёт через двое суток, то есть он не сыграет против «Метца» в среду вечером.

Также отмечается, что Марко Верратти возобновил беговую работу, а Серхио Рамос продолжает работать по индивидуальной программе.

Отметим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. В шести прошедших турах команда не теряла очки.