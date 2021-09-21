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​Месси пропустит ближайший матч «ПСЖ»

21 Сентября 2021 • 15:20 Комментировать (7)
Метц
...
ПСЖ
9.50 6.30 1.28
22.09 22:00

На официальном сайте «ПСЖ» была опубликована информация о состоянии футболистов команды, у которых имелись или имеются проблемы со здоровьем. Лионель Месси прошёл МРТ, и в результате процедуры у игрока были выявлены признаки ушиба кости. Следующее обследование аргентинец пройдёт через двое суток, то есть он не сыграет против «Метца» в среду вечером.

Также отмечается, что Марко Верратти возобновил беговую работу, а Серхио Рамос продолжает работать по индивидуальной программе.  

Отметим, что «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции. В шести прошедших турах команда не теряла очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Марко Верратти
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
21 Сентября 2021 в 16:43
Бедный, старый Гномыч... Поганые лягушатники бо-бо сделали...
K.karitch
21 Сентября 2021 в 16:09
Гномик-инвалид...у него ножка болит...гномик ножками сучит...
Don sangre
21 Сентября 2021 в 15:53
Вона оно как бывает лионелька кубыть в облепиховую
ингерман
21 Сентября 2021 в 15:49
ай соусем старый-бедолаха стал.. уже костьми захремел.. шчую-шчую супротив манчестер-силы вряд ли подымица с деванчега.. )))
Sergo
21 Сентября 2021 в 15:27
О! гном и 3 матча полных не провел, а уже начал отгребать... Скоро со слезами на глазах в МЛС подастся.
Artur_one
21 Сентября 2021 в 15:44
Радуйся наКриРоДрочит, ты же вроде желал(прогнозировал) ему травму, вот он получил
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