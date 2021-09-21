Почеттино: Интеграция Мбаппе в новый состав «ПСЖ» займёт некоторое время

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился причинами невыразительной игры команды в последних матчах. Аргентинский специалист по-прежнему считает корнем всех проблем отсутствия сыгранности между футболистами.

«Как я и говорил ранее, нам еще предстоит наладить взаимосвязи. С «Лионом» играли по новой схеме, мне действия команды понравились. Неймар, Анхель ди Мария и Лионель Месси уже хорошо знают друг друга, а вот Килиан Мбаппе пока не до конца понимает партнеров. Его интеграция в новый состав «ПСЖ» займёт некоторое время», - приводит слова Почеттино пресс-служба парижан.

Напомним, что французский клуб не сумел победить «Брюгге» в стартовом туре Лиги чемпионов, а на прошедших выходных с трудом одолел «Лион».