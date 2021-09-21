Почеттино и Месси урегулировали разногласия после замены аргентинца в матче с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и нападающий Лионель Месси урегулировали разногласия, которые возникли между наставником и игроком после замены последнего в матче с «Лионом» в рамках третьего тура Лиги 1 (2:1), передаёт L'Equipe. По данным источника, стороны обсудили ситуацию и сейчас находятся в хороших отношениях.

Напомним, что во втором тайме матча с «Лионом», при счёте 1:1, Почеттино заменил Месси, выпустив вместо него на поле защитника Ашрафа Хакими. Уходя из поля, аргентинец отказался пожать руку главному тренеру. В итоге, парижане вырвали победу на последних минутах, благодаря голу Мауро Икарди, однако экс-игрок «Барселоны» не праздновал этот гол вместе с товарищами.

Позже в СМИ также появилась информация, что Почеттино заменил Месси из-за травмы.