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Лига 1

Почеттино и Месси урегулировали разногласия после замены аргентинца в матче с «Лионом»

21 Сентября 2021 • 13:25 Комментировать (5)
Метц
...
ПСЖ
9.50 6.30 1.27
22.09 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и нападающий Лионель Месси урегулировали разногласия, которые возникли между наставником и игроком после замены последнего в матче с «Лионом» в рамках третьего тура Лиги 1 (2:1), передаёт L'Equipe. По данным источника, стороны обсудили ситуацию и сейчас находятся в хороших отношениях.

Напомним, что во втором тайме матча с «Лионом», при счёте 1:1, Почеттино заменил Месси, выпустив вместо него на поле защитника Ашрафа Хакими. Уходя из поля, аргентинец отказался пожать руку главному тренеру. В итоге, парижане вырвали победу на последних минутах, благодаря голу Мауро Икарди, однако экс-игрок «Барселоны» не праздновал этот гол вместе с товарищами.

Позже в СМИ также появилась информация, что Почеттино заменил Месси из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Sergo
21 Сентября 2021 в 14:15
Зато я знаю кто из тутошних юзеров посматривает гей-порно с карликами) А вы знаете, кто это?;)))
ARTUR
21 Сентября 2021 в 13:43
а с каких пор замена тренером игрока стала ,, РАЗНОГЛАСИЕМ ,, ??? или я что то пропустил ???.
JUMPER
21 Сентября 2021 в 13:40
ай...кады справляли наваселие...у замки...))) за бытылачкай пракисшава бардо этава году...ришили усе праблемы...))) ай...сашка дажи пачиттене падарил саму болшую картоху со сваво агороду...ну энтот катрай уозли замка...))) марусия был так растроган и рад...шибчи залатва мича...)))
K.karitch
21 Сентября 2021 в 13:36
Зря. Гном вообще оборзеет и ничем хорошим это для тренера не закончится.
Ale10JUFC
21 Сентября 2021 в 13:29
Почеттино извинился и больше так не будет.
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