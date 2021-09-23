«ПСЖ» забил победный гол на 90-й минуте, «Лион», «Лорьян» и «Страсбург» набрали по 3 очка

В седьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» был близок к первой потере очков. В гостях у «Метца» главный фаворит сезона забил уже на пятой минуте (Ашраф Хакими), но в конце первого тайма пропустил в ответ. Лишь на 90-й минуте после двух удалений у противника «ПСЖ» забил снова, дубль у Хакими - 2:1.

По три очка набрали «Лион», «Лорьян» и «Страсбург». «Анже» с «Марселем» сегодня не забивали.