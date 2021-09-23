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Лига 1

«ПСЖ» забил победный гол на 90-й минуте, «Лион», «Лорьян» и «Страсбург» набрали по 3 очка

23 Сентября 2021 • 00:01 Комментировать
Лорьян
1:0
Ницца
окончен

В седьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» был близок к первой потере очков. В гостях у «Метца» главный фаворит сезона забил уже на пятой минуте (Ашраф Хакими), но в конце первого тайма пропустил в ответ. Лишь на 90-й минуте после двух удалений у противника «ПСЖ» забил снова, дубль у Хакими - 2:1.

По три очка набрали «Лион», «Лорьян» и «Страсбург». «Анже» с «Марселем» сегодня не забивали.

Протокол игры  
Метц 1:2 ПСЖ
    5' Хакими Ашраф (0:1)
(1:1) Куяте Кики 39'    
    90' Хакими Ашраф (1:2)
Укиджа Александр   90' Сентонз Фабьен   90' Бронн Дилан   73'   90' Куяте Кики Юдоль Матьё Маига Хабиб   68' Пажо Венсан   90' (Траоре Бубакар (   90') Гуйе Ламин   66' (Де Превиль Николя (   66') Сарр Пап Яде Папа Ндиага   19'   67' (Ньякате Сику (   67') Ньяне Ибраима   66' (Булая Фарид (   66')
Запасные: Тшимбембе Варрен Кайяр Марк-Орель Басси Амине Нгетте Опа Алакуш Софьян
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Мендеш Нуну   69'   81' (Дракслер Юлиан (   81') Рафинья Алькантара   65' (Ди Мария Анхель (   65') Данилу Перейра Вейналдум Джорджиньо   65' (Эррера Андер (   65') Мбаппе Килиан Икарди Мауро Неймар   90'
Запасные: Керер Тило Гуэйе Идрисса Эбимбе Эрик Паредес Леандро Диалло Абду Доннарумма Джанлуиджи
22 сентября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры  
Лорьян 1:0 Ницца
(1:0) Монкондю Томас 23'    
Нарди Поль Эрго Жером Мендес Убулан Лапорт Жульен Дженц Мориц   62'   69' Ле Гофф Венсан Абергель Лоран Монкондю Томас Ле Фе Энцо   76' (Диарра Стефан (   76') Моффи Теремас   88' (Силва Игор (   88') Грбич Адриан   64' (Лорьенте Арман (   64')
Запасные: Дрейер Маттье Фонтен Тома Моуйоколо Лорис Лорик Самуэль Бурле Редван
Бенитес Вальтер Аталь Юсеф   79'   81' (Лотомба Жордан (   81') Тодибо Жан-Клер   64' (Данилюк Флавиус (   64') Данте Бонфим Бар Мельвен Будауи Хишем   46' (Гессан Эванн (   46') Росарио Пабло   60' Тюрам Кефрен   82' (Шнайдерлин Морган (   82') Клюйверт Джастин   22'   24' (Стенгс Келвин (   24') Делор Анди   78' Гуйри Амин
Запасные: Justin Smith Булка Марцин Да Кунья Лукас Камара Ассан
22 сентября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Ланс 0:1 Страсбург
    67' Ажорк Людовик (0:1)
Лека Жан-Луи Гради Жонатан Дансо Кевин   50' Медина Факундо Клаусс Жонатан   87' (Кошта Давид (   87') Дукуре Шейк   11'   87' (Мачадо Дейвер (   87') Фофана Секо Франковски Пшемыслав Каюзак Янник   74' (Сотока Флориан (   74') Ганаго Игнатиус   74' (Мюинга Арно (   74'   77') Саид Уэсли   54' (Christopher Wooh (   54')
Запасные: Боура Исмаэль Айдара Массадио Фариньес Вилькер Боли Шарль
Селс Матц Гильберт Фредерик Джику Александр   56' Ньямси Жерзино Ле Маршан Максим   81' Каси Антони Прчич Саньин   90' (Перрен Люка (   90') Аолу Жан-Эде   82' (Сиссоко Ибраима (   82') Гамейро Кевин Диалло Хабиб   63'   75' (Томассон Адриен (   75') Ажорк Людовик
Запасные: Кавасима Эйдзи Сиби Маам Фила Карол
22 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры  
Лион 3:1 Труа
    45' Шавалерин Ксавье (0:1)
(1:1) Шакири Джердан 48'    
(2:1) Эмерсон Палмиери 72'    
(3:1) Пакета Лукас 89'    
Лопеш Антони Гюсто Мало   46' (Дюбуа Лео (   46') Денайер Джейсон Диоманде Синали Эмерсон Палмиери Гимараэс Бруно Какере Максанс Шакири Джердан   88' (Шерки Райан (   88') Пакета Лукас   90' Ауа Уссем   66' (Дембеле Мусса II (   66') Слимани Ислам   66' (Экамби Карл Токо (   66')
Запасные: Кейта Хабиб Да Сильва Дамьен Поллерсбек Юлиан Боатенг Жером Мендес Тьяго
Галлон Готье Азамум Карим   15'   31' (Эль-Хаджам Уалид (   31') Жиродон Джимми   28' Сандлер Филипп   58' (Тузгар Йоанн (   58') Каборе Исса   77' (Дингом Тристан (   77') Н'Гессан Куаме Шавалерин Ксавье Бьянкон Жулиан   63' Бальде Мама Рипар Рено   77' (Робертс Патрик (   77') Родригес Жерсон
Запасные: Нассим Шадли Мулен Жесси Шамбос Дилан Домингес Брэндон
22 сентября. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры  
Анже 0:0 Марсель
Бернардони Поль Мансо Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромейн Кабо Джимми Менди Батиста   84' (Таиби Ванисс (   84') Капель Пьеррик Эбосс Энцо   71' (Мангани Тома (   71') Azzedine Ounahi   44' Баокен Стефан   66' (Чо Мохамед-Али (   66') Фюльжени Анжело
Запасные: Петкович Даниель Думбия Сулейман Эль-Мелали Фарид Перейра-Лаже Матиаш Тиуб Сада
Пау Лопес Камара Бубакар   77' (Гуйе Пап (   77') Балерди Леонардо   59' Чалета-Цар Дуе   52' Ронжье Валентин Лирола Поль   59' (Перес Луан (   59') Арит Амин   65'   84' (Гендузи Маттео (   84') Герсон Сантос Амави Жордан   59' (Юндер Дженгиз (   59') Энрике Луис III   59' (Де ла Фуэнте Конрад (   59') Бамба Дьенг Амаду
Запасные: Таргаллин Уссама Бен-Сегир Салим Манданда Стив Салиба Вильям
22 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

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окончен Монако 3:1 Сент-Этьен
окончен Ренн 6:0 Клермон
окончен Лилль 2:1 Реймс
окончен Нант 3:1 Брест
окончен Монпелье 3:3 Бордо
окончен Лорьян 1:0 Ницца
окончен Метц 1:2 ПСЖ
окончен Ланс 0:1 Страсбург
окончен Лион 3:1 Труа
окончен Анже 0:0 Марсель
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