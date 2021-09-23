«ПСЖ» забил победный гол на 90-й минуте, «Лион», «Лорьян» и «Страсбург» набрали по 3 очка

В седьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» был близок к первой потере очков. В гостях у «Метца» главный фаворит сезона забил уже на пятой минуте (Ашраф Хакими), но в конце первого тайма пропустил в ответ. Лишь на 90-й минуте после двух удалений у противника «ПСЖ» забил снова, дубль у Хакими - 2:1.
По три очка набрали «Лион», «Лорьян» и «Страсбург». «Анже» с «Марселем» сегодня не забивали.
Протокол игры
|5' Хакими Ашраф (0:1)
|(1:1) Куяте Кики 39'
|90' Хакими Ашраф (1:2)
Укиджа Александр • 90'Сентонз Фабьен • 90'Бронн Дилан 73' • 90'Куяте Кики • Юдоль Матьё • Маига Хабиб • 68'Пажо Венсан 90' ( Траоре Бубакар ( 90') • Гуйе Ламин 66' ( Де Превиль Николя ( 66') • Сарр Пап • Яде Папа Ндиага 19' 67' ( Ньякате Сику ( 67') • Ньяне Ибраима 66' ( Булая Фарид ( 66')
Запасные: Тшимбембе Варрен • Кайяр Марк-Орель • Басси Амине • Нгетте Опа • Алакуш Софьян
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Мендеш Нуну 69' 81' ( Дракслер Юлиан ( 81') • Рафинья Алькантара 65' ( Ди Мария Анхель ( 65') • Данилу Перейра • Вейналдум Джорджиньо 65' ( Эррера Андер ( 65') • Мбаппе Килиан • Икарди Мауро • Неймар 90'
Запасные: Керер Тило • Гуэйе Идрисса • Эбимбе Эрик • Паредес Леандро • Диалло Абду • Доннарумма Джанлуиджи
22 сентября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|(1:0) Монкондю Томас 23'
Нарди Поль • Эрго Жером • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Дженц Мориц 62' • 69'Ле Гофф Венсан • Абергель Лоран • Монкондю Томас • Ле Фе Энцо 76' ( Диарра Стефан ( 76') • Моффи Теремас 88' ( Силва Игор ( 88') • Грбич Адриан 64' ( Лорьенте Арман ( 64')
Запасные: Дрейер Маттье • Фонтен Тома • Моуйоколо Лорис • Лорик Самуэль • Бурле Редван
Бенитес Вальтер • Аталь Юсеф 79' 81' ( Лотомба Жордан ( 81') • Тодибо Жан-Клер 64' ( Данилюк Флавиус ( 64') • Данте Бонфим • Бар Мельвен • Будауи Хишем 46' ( Гессан Эванн ( 46') • Росарио Пабло • 60'Тюрам Кефрен 82' ( Шнайдерлин Морган ( 82') • Клюйверт Джастин 22' 24' ( Стенгс Келвин ( 24') • Делор Анди • 78'Гуйри Амин
Запасные: Justin Smith • Булка Марцин • Да Кунья Лукас • Камара Ассан
22 сентября. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|67' Ажорк Людовик (0:1)
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • Дансо Кевин • 50'Медина Факундо • Клаусс Жонатан 87' ( Кошта Давид ( 87') • Дукуре Шейк 11' 87' ( Мачадо Дейвер ( 87') • Фофана Секо • Франковски Пшемыслав • Каюзак Янник 74' ( Сотока Флориан ( 74') • Ганаго Игнатиус 74' ( Мюинга Арно ( 74' ) • 77'Саид Уэсли 54' ( Christopher Wooh ( 54')
Запасные: Боура Исмаэль • Айдара Массадио • Фариньес Вилькер • Боли Шарль
Селс Матц • Гильберт Фредерик • Джику Александр • 56'Ньямси Жерзино • Ле Маршан Максим • 81'Каси Антони • Прчич Саньин 90' ( Перрен Люка ( 90') • Аолу Жан-Эде 82' ( Сиссоко Ибраима ( 82') • Гамейро Кевин • Диалло Хабиб 63' 75' ( Томассон Адриен ( 75') • Ажорк Людовик
Запасные: Кавасима Эйдзи • Сиби Маам • Фила Карол
22 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры
|45' Шавалерин Ксавье (0:1)
|(1:1) Шакири Джердан 48'
|(2:1) Эмерсон Палмиери 72'
|(3:1) Пакета Лукас 89'
Лопеш Антони • Гюсто Мало 46' ( Дюбуа Лео ( 46') • Денайер Джейсон • Диоманде Синали • Эмерсон Палмиери • Гимараэс Бруно • Какере Максанс • Шакири Джердан 88' ( Шерки Райан ( 88') • Пакета Лукас • 90'Ауа Уссем 66' ( Дембеле Мусса II ( 66') • Слимани Ислам 66' ( Экамби Карл Токо ( 66')
Запасные: Кейта Хабиб • Да Сильва Дамьен • Поллерсбек Юлиан • Боатенг Жером • Мендес Тьяго
Галлон Готье • Азамум Карим 15' 31' ( Эль-Хаджам Уалид ( 31') • Жиродон Джимми • 28'Сандлер Филипп 58' ( Тузгар Йоанн ( 58') • Каборе Исса 77' ( Дингом Тристан ( 77') • Н'Гессан Куаме • Шавалерин Ксавье • Бьянкон Жулиан • 63'Бальде Мама • Рипар Рено 77' ( Робертс Патрик ( 77') • Родригес Жерсон
Запасные: Нассим Шадли • Мулен Жесси • Шамбос Дилан • Домингес Брэндон
22 сентября. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры
Бернардони Поль • Мансо Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромейн • Кабо Джимми • Менди Батиста 84' ( Таиби Ванисс ( 84') • Капель Пьеррик • Эбосс Энцо 71' ( Мангани Тома ( 71') • Azzedine Ounahi • 44'Баокен Стефан 66' ( Чо Мохамед-Али ( 66') • Фюльжени Анжело
Запасные: Петкович Даниель • Думбия Сулейман • Эль-Мелали Фарид • Перейра-Лаже Матиаш • Тиуб Сада
Пау Лопес • Камара Бубакар 77' ( Гуйе Пап ( 77') • Балерди Леонардо • 59'Чалета-Цар Дуе • 52'Ронжье Валентин • Лирола Поль 59' ( Перес Луан ( 59') • Арит Амин 65' 84' ( Гендузи Маттео ( 84') • Герсон Сантос • Амави Жордан 59' ( Юндер Дженгиз ( 59') • Энрике Луис III 59' ( Де ла Фуэнте Конрад ( 59') • Бамба Дьенг Амаду
Запасные: Таргаллин Уссама • Бен-Сегир Салим • Манданда Стив • Салиба Вильям
22 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).