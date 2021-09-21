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​Почеттино высказался о недовольстве Месси заменой

21 Сентября 2021 • 17:29 Комментировать
Метц
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ПСЖ
9.50 6.30 1.28
22.09 22:00

После своей замены в матче против «Лиона» Лионель Месси не пожал руку Маурисио Почеттино. При этом аргентинский форвард получил ушиб колена и пропустит игру против «Метца», которая пройдёт в среду. Между тем, Почеттино на пресс-конференции дал комментарий по поводу недовольства Месси заменой.

«Мы наблюдали за игроками и увидели, что Месси держится за колено. Когда мы это увидели, мы приняли решение о замене. Мы были довольны выступлением Лео. Он не забил, но был очень хорош. Наши приоритетом всегда было благополучие игроков, так что мы подумали, что лучше заменить Месси», - приводятся слова Почеттино на сайте «ПСЖ».

«Конечно, каждый великий чемпион хочет быть на поле всё время», - добавил тренер, дав понять, что никаких проблем между ним и Месси нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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