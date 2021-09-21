Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 363 Комментарии
Премьер-лига

«Челси» хотел подписать Маркиньоса за 100 млн евро слухи

21 Сентября 2021 • 13:55 Комментировать
Метц
...
ПСЖ
9.50 6.30 1.27
22.09 22:00

Защитник «ПСЖ» Маркиньос мог продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт RMC Sport. По данным источника, интерес к игроку проявлял «Челси», который был готов предложить за бразильца 100 миллионов евро.

Сообщается, что «ПСЖ» отказался даже рассматривать предложение «синих», таким образом, дав понять, что игрок не продается. Сам футболист, который также является капитаном парижан, тоже не хотел покидать столицу Франции.

Напомним, что Маркиньос стал игроком «ПСЖ» в 2013 году, перейдя из «Ромы» за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Лиге 1, результативными действиями не отмечался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Маркиньос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел подписать Маркиньоса за 100 млн евро слухи
12:22 · Англия. Премьер-лига
Маттеус - о возвращении Роналду в «МЮ»: «Он вернулся в лучшую лигу мира»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Андре Силва может заменить Кейна в «Тоттенхэме»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Мертезакер: «Венгер оставил в «Арсенале» пустоту, которую сложно заполнить за несколько лет»
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Челси»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который хочет подписать Хамеса
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется игроком «Барселоны»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Сака 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: Стерлинг потерял уверенность в себе, потому что его убрали из основы
09:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» 2
09:20 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Преклонение колена уже не имеет былой силы» 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл очередного игрока на замену Погба 1
08:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити»
02:22 · Англия. Кубок лиги
Норвич - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:17 · Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Уиком: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
Все новости
Рекомендуем