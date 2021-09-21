Защитник «ПСЖ» Маркиньос мог продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт RMC Sport. По данным источника, интерес к игроку проявлял «Челси», который был готов предложить за бразильца 100 миллионов евро.

Сообщается, что «ПСЖ» отказался даже рассматривать предложение «синих», таким образом, дав понять, что игрок не продается. Сам футболист, который также является капитаном парижан, тоже не хотел покидать столицу Франции.

Напомним, что Маркиньос стал игроком «ПСЖ» в 2013 году, перейдя из «Ромы» за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Лиге 1, результативными действиями не отмечался.