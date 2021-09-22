Месси не сыграет с «Метцом»: он не попал в заявку на матч

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч четвёртого тура Лиги 1 с «Метцом», передаёт пресс-служба парижского клуба. На «Твиттере» парижан появилась заявка на ближайшую игру, в которой отсутствует имя аргентинца.

Ранее сообщалось, что у Месси обнаружили признаки ушиба кости. Именно это стало причиной его замены в прошлом матче с «Лионом», на которую так бурно отреагировал футболист. Аргентинец отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино и не праздновал победный гол своей команды.

Напомним, что в этом сезоне на счету Месси три матча в составе «ПСЖ», в которых он пока не отличался результативными действиями.