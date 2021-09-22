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Лига 1

Месси не сыграет с «Метцом»: он не попал в заявку на матч

22 Сентября 2021 • 13:25 Комментировать (3)
Метц
...
ПСЖ
9.00 5.40 1.33
Через 6 ч. 17 мин.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч четвёртого тура Лиги 1 с «Метцом», передаёт пресс-служба парижского клуба. На «Твиттере» парижан появилась заявка на ближайшую игру, в которой отсутствует имя аргентинца.

Ранее сообщалось, что у Месси обнаружили признаки ушиба кости. Именно это стало причиной его замены в прошлом матче с «Лионом», на которую так бурно отреагировал футболист. Аргентинец отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино и не праздновал победный гол своей команды.

Напомним, что в этом сезоне на счету Месси три матча в составе «ПСЖ», в которых он пока не отличался результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
22 Сентября 2021 в 14:43
ай ну воц таперича опяц ынтерес к Па-Са-ти-Жэ пропал.. до следующева "прихода" меци.. )))
Артур Измаилов
22 Сентября 2021 в 14:18
карликовый баласт за 30 лямов в год
K.karitch
22 Сентября 2021 в 13:35
В Париже все негры встали на колено - траур. Алексы всех мастей и номеров рыдают навзрыд и бьются головой о ЗМ...
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22.09  22:00 Лорьян ... Ницца 2.85 3.65 2.42
22.09  22:00 Метц ... ПСЖ 11 6.6 1.25
22.09  22:00 Ланс ... Страсбург 1.93 3.75 3.9
22.09  22:00 Лион ... Труа 1.44 5.2 6.6
22.09  22:00 Анже ... Марсель 3.3 3.45 2.25
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