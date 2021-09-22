Это’О – о переходе Месси в «ПСЖ»: «Это футбол»

Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О прокомментировал появление своего бывшего одноклубника Лионеля Месси в составе парижского гранда.

«Как и для многих других болельщиков этот переход стал для меня сюрпризом. Не думаю, что было много людей, ясно представлявших уход Месси из «Барселоны». Но это футбол. События в наше время бывают очень непредсказуемыми, может произойти что угодно», - приводит слова Это’О AS.

Камерунец добавил, что для звёзд «Пари Сен-Жермена» выступление в Лиге чемпионов под давлением не станет проблемой.

Напомним, что по причине травмы Лионель Месси может пропустить следующий матч своей команды в ЛЧ против «Манчестер Сити».