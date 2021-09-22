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Это’О – о переходе Месси в «ПСЖ»: «Это футбол»

22 Сентября 2021 • 22:49 Комментировать
Метц
1:2
ПСЖ
окончен

Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О прокомментировал появление своего бывшего одноклубника Лионеля Месси в составе парижского гранда.

«Как и для многих других болельщиков этот переход стал для меня сюрпризом. Не думаю, что было много людей, ясно представлявших уход Месси из «Барселоны». Но это футбол. События в наше время бывают очень непредсказуемыми, может произойти что угодно», - приводит слова Это’О AS.

Камерунец добавил, что для звёзд «Пари Сен-Жермена» выступление в Лиге чемпионов под давлением не станет проблемой.

Напомним, что по причине травмы Лионель Месси может пропустить следующий матч своей команды в ЛЧ против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Самюэль Это’О
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