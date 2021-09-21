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Названо имя возможного преемника Почеттино на посту наставника «ПСЖ»

21 Сентября 2021 • 20:20 Комментировать (2)
Метц
...
ПСЖ
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22.09 22:00

Обстановка внутри «ПСЖ» накаляется – главный тренер французской команды Маурисио Почеттино попал под шквал критики, а также согласно различным слухам испытывает проблемы с атмосферой в коллективе.

Как следствие, руководство парижан уже начало подыскивать возможного сменщика аргентинскому специалисту в случае экстренной ситуации. Источник El Chiringuito сообщает, что «ПСЖ» рассматривает на роль наставника Зинедина Зидана.

Ранее бывшего тренера мадридского «Реала» связывали с работой в сборной Франции. Напомним, что он покинул стан испанцев в мае этого года. В Париже надеются, что опыт Зидана поможет ему сплотить звездный состав французского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
21 Сентября 2021 в 20:38
Почеттино не сможет тренировать этих заносчивых звёзд им нужен авторитеткоторый есть только у ЗиЗУ
K.karitch
21 Сентября 2021 в 20:36
Только идиот может согласиться тренировать клуб, в котором правит бал хитрозадый истеричка-гном.
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