Названо имя возможного преемника Почеттино на посту наставника «ПСЖ»

Обстановка внутри «ПСЖ» накаляется – главный тренер французской команды Маурисио Почеттино попал под шквал критики, а также согласно различным слухам испытывает проблемы с атмосферой в коллективе.

Как следствие, руководство парижан уже начало подыскивать возможного сменщика аргентинскому специалисту в случае экстренной ситуации. Источник El Chiringuito сообщает, что «ПСЖ» рассматривает на роль наставника Зинедина Зидана.

Ранее бывшего тренера мадридского «Реала» связывали с работой в сборной Франции. Напомним, что он покинул стан испанцев в мае этого года. В Париже надеются, что опыт Зидана поможет ему сплотить звездный состав французского клуба.