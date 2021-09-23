Тренер «Метца»: «Мбаппе стоит вести себя немного скромнее»

Футбольный тренер Фредерик Антонетти, занимающий пост наставника «Метца», пообщался с журналистами после поражения в поединке с «ПСЖ» (1:2). В частности, специалист поделился мнением о звездном форварде парижан Килиане Мбаппе.

«Мне нравится этот футболист. Однако, по моему мнению, Килиану стоит вести себя немного скромнее. Ему нужно изменить свое поведение. Это пойдет ему на пользу», - передает слова тренера Lequipe.

После победного гола в компенсированное время Мбаппе подбежал к голкиперу «Метца» и что-то сказал его адрес. После этого на поле произошла потасовка.

В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан провел семь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.