Почеттино: «Такие победы помогают «ПСЖ» становиться лучше»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о вчерашнем поединке против «Метца» в рамках седьмого тура Лиги 1. Парижский гранд вырвал победу благодаря дублю защитника Ашрафа Хакими – 2:1.

«Хорошо, что выиграли. После побед всегда лучше настроение и легче работать. Меня радует, что игроки сражали до последней секунды. Команда проявила характер и волю к победе. Такие победы помогают «ПСЖ» становиться лучше, мы развиваемся и стоим что-то новое», - цитирует аргентинского тренера пресс-служба клуба.

После семи туров чемпионата Франции подопечные Почеттино набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице.