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Лига 1

Почеттино: «Такие победы помогают «ПСЖ» становиться лучше»

23 Сентября 2021 • 09:27 Комментировать
Метц
1:2
ПСЖ
окончен

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о вчерашнем поединке против «Метца» в рамках седьмого тура Лиги 1. Парижский гранд вырвал победу благодаря дублю защитника Ашрафа Хакими – 2:1.

«Хорошо, что выиграли. После побед всегда лучше настроение и легче работать. Меня радует, что игроки сражали до последней секунды. Команда проявила характер и волю к победе. Такие победы помогают «ПСЖ» становиться лучше, мы развиваемся и стоим что-то новое», - цитирует аргентинского тренера пресс-служба клуба.

После семи туров чемпионата Франции подопечные Почеттино набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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