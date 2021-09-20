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Лига 1

​Месси прошёл сеанс лечения

20 Сентября 2021 • 18:27 Комментировать (9)
Метц
...
ПСЖ
12.00 6.50 1.23
22.09 22:00

Лионель Месси в воскресном матче Лиги 1 против «Лиона» был заменён в качестве меры предосторожности из-за получения удара в область бедра. В понедельник на утренней тренировке Месси прихрамывал. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Адриен Гренье со ссылкой на данные L’Equipe, Месси прошёл сеанс лечения. Во вторник состояние футболиста будет переоценено. Тогда же должно быть принято решение о том, сможет ли звёздный аргентинец подготовиться к следующему матчу «ПСЖ».

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 22 сентября. Соперником команды Маурисио Почеттино будет «Метц».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
20 Сентября 2021 в 19:48
"Звёздный" гном прошёл курс лечения. Теперь он - звезданутый!
ингерман
20 Сентября 2021 в 19:30
Месси прошёл сеанс лечения
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ай меци получил посылку от алехсы - его надуфную куклу.. прости мя оспади - результат известен.. )))
AlessandroDP
20 Сентября 2021 в 18:59
Истеричный гномик! Вот никогда бы не подумал на него, на Пихалду да, но не на него...
Alex1972
20 Сентября 2021 в 19:13
Пихалду - это круто....Хе...
Милка
20 Сентября 2021 в 19:35
4 к 1 это круто… Хе..
Alex1972
20 Сентября 2021 в 18:34
Главное - матч с МС, остальное - ерунда... С игрой у Месси в порядке...
Милка
20 Сентября 2021 в 19:08
А с картохой в замке?
K.karitch
20 Сентября 2021 в 20:20
Проросла картоха..одни убытки...
K.karitch
20 Сентября 2021 в 20:20
Проросла картоха..одни убытки...
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