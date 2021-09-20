Лионель Месси в воскресном матче Лиги 1 против «Лиона» был заменён в качестве меры предосторожности из-за получения удара в область бедра. В понедельник на утренней тренировке Месси прихрамывал. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Адриен Гренье со ссылкой на данные L’Equipe, Месси прошёл сеанс лечения. Во вторник состояние футболиста будет переоценено. Тогда же должно быть принято решение о том, сможет ли звёздный аргентинец подготовиться к следующему матчу «ПСЖ».

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 22 сентября. Соперником команды Маурисио Почеттино будет «Метц».