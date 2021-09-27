Диаш: Месси феноменален, мне хочется нравится играть против таких игроков

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Месси - это феноменальный игрок. Мне хочется играть против таких игроков, как он. Но даже без Месси у парижан очень сильная команда и каждый футболист может доставить нам неприятности. «ПСЖ» усилился в сравнении с нашей последней встречей. Этим летом они укрепили свои позиции. Они были и так сильной командой, но Месси и Рамос ещё больше укрепят их менталитет», - цитирует Диаша Evening Standard.

Напомним, что матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится 27 сентября в 22:00.