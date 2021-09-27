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​Гвардиола: «Не знаю, как остановить Месси, Мбаппе и Неймара»

27 Сентября 2021 • 18:35 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Манчестер Сити
3.00 3.75 2.30
28.09 22:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ» получил вопрос о том, как остановить Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

«Я не знаю. Учитывая их качество, я честно не знаю, что мы должны сделать, чтобы их остановить. Они очень хороши. Такое количество талантов, вместе взятых, сложно контролировать.

Месси, Мбаппе и Неймару нужно время, чтобы сыграться. Конечно, у них есть качество. На протяжении многих лет за «ПСЖ» выступают исключительные игроки и топовые тренеры», - слова Гвардиолы приводятся на сайте ESPN.

Матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити» стартует 28 сентября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
27 Сентября 2021 в 19:37
Батюшки святы не знаемо ?ты хто? енерал или солдат!? Енерал футбольный должно всё знати на то он и енерал))))
Alex1972
27 Сентября 2021 в 18:46
Да ладно.... Прессинг до усрачки, а в атаке есть второй заслуженный ныряльщик в АПЛ Стерлинг...И дело сделано... Это если не будет лучшего дня у Месси.... Хе...
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