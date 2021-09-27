​Гвардиола: «Не знаю, как остановить Месси, Мбаппе и Неймара»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ» получил вопрос о том, как остановить Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

«Я не знаю. Учитывая их качество, я честно не знаю, что мы должны сделать, чтобы их остановить. Они очень хороши. Такое количество талантов, вместе взятых, сложно контролировать.

Месси, Мбаппе и Неймару нужно время, чтобы сыграться. Конечно, у них есть качество. На протяжении многих лет за «ПСЖ» выступают исключительные игроки и топовые тренеры», - слова Гвардиолы приводятся на сайте ESPN.

Матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити» стартует 28 сентября в 22:00 по московскому времени.